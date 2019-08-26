Глава ЕР по Петербургу противопоставил блокадников и «протестующих»

Глава ЕР по Петербургу противопоставил блокадников и &#171;протестующих&#187;
Вячеслав Макаров верит в генетический код Петербурга. Фото: er.ru

Спикер ЗакСа, глава Петербургского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров отметил, что участие молодёжи в т.н. «протестных» акциях является чем-то, что напрямую противоречит традициям жителей блокадного Ленинграда.

Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного Городского педагогического совета. Как передает Интерфакс, Макаров подчеркнул, что на митинги выходят студенты и школьники, у которых в принципе не может быть никаких внятных требований — «сегодня митингуют против результатов выборов, завтра против чего-то еще. А результат им неважен, важен только процесс».

По словам Макарова, все эти дети забывают об «уникальном генетическом блокадном коде, генетическом коде победителей».

«Тряхнуть страну легко и разрушить легко, а потом расхлебать это невозможно», — обратился он, обращая внимание учителей на важность патриотического воспитания.

Вячеслав Макаров особенно указал на воспитательную функцию школы, которая должна укреплять связь поколений и не оставлять ребёнка один-на-один с виртуальным пространством, которое никогда и ни при каких условиях не сможет заменить ему учителя и товарищей по школе.

Напомним, ранее GazetaSPb писала, что Городской суд Петербурга вернул регистрацию шести оппозиционным кандидатам на муниципальных выборах.

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