На Нахимова в ДТП пострадал автомобилист

Мужчина получил травмы, но какой степени – не уточняется.

Все случилось сегодня вечером, 28 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди поделились новостью, а также фотографиями с места аварии. ДТП произошло на Васильевском острове на улице Нахимова. По снимкам непонятно, какие машины стали участниками аварии, но ясно, что пострадал водитель «Лады». Он остался жив, но врачи приняли решение госпитализировать его.

Официальные источники пока никак не комментировали инцидент. Чуть позже станет понятно, как именно все случилось.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мотоциклист угодил в больницу после ДТП во Всеволожском районе.

Участниками аварии стали двое – мотоцикл и грузовик «ГАЗ». Полицейские считают, что байкер не уступил дорогу большегрузу, что и привело к столкновению. 39-летний водитель мотоцикла получил травмы, ему вызвали карету скорой помощи. Врачи диагностировали серьезные повреждения.