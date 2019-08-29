Основатель Alibaba предсказывает 12 часов работы в неделю

Компьютеры не отнимут у человека работу, а наоборот упростят его жизнь.

Джек Ма уверен в перспективе перехода человечества на 12-часовую рабочую неделю благодаря технологическому прогрессу. Основатель Alibaba заявил, что правительства должны реформировать образование так, чтобы следующее поколение смогло найти подобную работу.

Бизнесмен не предвидит сокращения рабочих мест из-за роботов и искусственного интеллекта, приводит слова Ма агентство Bloomberg 29 августа. Он подчеркнул, что компьютеры — всего лишь машины, а вот у людей есть сердца.

Корпорация Alibaba существует уже 20 лет, а состояние Джека Ма оценивают в $30 млрд.

В Китае сейчас установлена пятидневная рабочая неделя от 40 до 48 часов. В России 40 часов — это максимум. Ранее GazetaSPb сообщила, что Медведев предложил Госдуме обсудить 4-дневную неделю.