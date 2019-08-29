Во Франции ушла из жизни джазовая певица Нэнси Холлоуэй

В Париже в возрасте 86 лет скончалась легенда джаза и соула Нэнси Холлоуэй.

По словам представителя артистки Кристофа Мути, которые приводит издание Le Figaro, Нэнси Холлоуэй ушла из жизни утром 28 августа в собственном доме в Париже, где она проживала последние 50 лет жизни. Проблемы со здоровьем, из-за которых ей пришлось покинуть сцену, начались более 10 лет назад. Она прославилась в 1960-х годах благодаря исполнению композиций в стиле джаз, соул и поп.

Нэнси Браун родилась в американском Кливленде в 1932 году. В Штатах она подрабатывала танцовщицей, а в 1950-х, после переезда во Францию, она посвятила свою жизнь музыке. Она выступала в наиболее известных джазовых клубах Парижа, среди которых Mars Club и Blue Note.

Помимо музыкальной карьеры, артистка снималась в фильмах. Так, вместе с Шарлем Азнавуром она сыграла в картине Мишеля Буарона «Ищите кумира», также она снялась в фильмах французских режиссеров Мишеля Одиара и Кристиан-Жака.

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