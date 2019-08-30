Новый глава МИД Украины Пристайко взял полгода на решение конфликта в Донбассе

Киев намерен за полгода существенно продвинуться в урегулировании ситуации в Донбассе. Сроки назвал новый глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Прийстайко.

В случае, если в решение конфликта будут заметны улучшения, власти Украины допускают возможность проведения выборов на юго-востоке, снятия торговых ограничений и амнистии, отметил Пристайко.

Он также напомнил о перезапуске процесса обмена пленными и начале восстановления сообщения в Станице Луганской.

«Хочу верить, что мы сможем открыть новую страницу мирного процесса. Критически важно другое — мы на это имеем полгода», — приводит его слова РБК.

Напомним, Вадим Пристайко был назначен на должность министра иностранных дел на первом заседании Верховной рады девятого созыва. Его кандидатуру внес президент Украины Владимир Зеленский. Пристайко подержали 310 депутатов из 450.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пост главы украинского правительства покинул Владимир Гройсман.