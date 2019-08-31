Пушков ответил на слова нового главы МИД Украины о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление нового главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.

Пристайко ранее пообещал продвинуться в решение ситуации в Донбассе за полгода. Если продвижения будут заметными, Киев намерен обсудить проведение выборов и амнистию.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно», — написал Пушков в твитере.

Сенатор заявил, что Киеву для начала необходимо выполнить первый и второй пункты Минских соглашений. Речь идет о прекращении обстрела и отводе тяжелого вооружения.

Напомним, Вадим Пристайко был назначен на должность министра иностранных дел Украины на первом заседании Верховной рады девятого созыва. Его кандидатуру выдвинул президент Владимир Зеленский.