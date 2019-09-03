Эксперты предрекли исчезновение бананов

Эксперты предрекли исчезновение бананов
Скоро бананы могут исчезнуть с прилавков. Фото: Pixabay

Они могут пропасть уже с 2050 году из-за климатических изменений.

Об этом стало известно 3 сентября. Информацией поделились специалисты Эксетерского университета, труд которых опубликовали в журнале Nature Climate Change. В тексте сказано, что бананы могут перестать расти из-за повышения мировой температуры. К таким выводам они пришли после того, как проанализировали урожайность за последние несколько десятков лет. Глобальное потепление хорошо влияла на произрастание бананов, но слишком высокие температуры приведут к тому, считают ученые, что бананы расти перестанут. Уже сейчас в части стран снизилось количество выращиваемых бананов.

Напоминаем, что на сельское хозяйство также влияет так называемая панамская болезнь – она уничтожает целые плантации.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые объяснили новую эпидемию кандидоза глобальным потеплением. Ещё 10 лет назад ученые даже не знали о данном грибке. Группа ученых провела исследования относительно новой эпидемии кандидоза и пришла к неожиданным результатам.

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