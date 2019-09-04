Новая зона отдыха появилась в Петроградском районе

Современные детские площадки порадуют как малышей, так и детей старшего возраста. Фото: "Леонтьевский мыс"

Современные детские площадки порадуют как малышей, так и детей старшего возраста. Фото: "Леонтьевский мыс"

На Леонтьевском мысе благоустроили рекреационную зону, оборудованную игровыми площадками, скамейками и мини-садом.

Современная зона отдыха площадью 5000 квадратных метров расположилась в Петроградском районе, на оконечности Леонтьевского мыса, в месте слияния Финского залива и рек Ждановка и Малая Невка. Мини-сад включает в себя широкое разнообразие растений, включая английские красные клены, австрийские черные сосны, шаровидные ивы, яблони и кусты сирени.

Как рассказывает компания «Леонтьевский мыс», которая занималась благоустройством территории, в зоне отдыха оборудованы детские площадки. С качелями, ростовыми шахматами и батутами для малышей и турниками и стенкой для скалолазания для детей старшего возраста. Взрослые могут насладиться прогулкой по набивным дорожкам набережной, отдохнуть на удобных скамейках и полюбоваться открывающимися живописными видами на залив, парки Крестовского острова, Зенит-Арену и Лахта-центр.

Общая сумма инвестиций в проект по благоустройству, куда входит рекреационная зона и две набережных, составила более 80 млн рублей.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала, что в сквере на Эйхенской высадили более тысячи кустарников и многолетников.