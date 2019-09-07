В Белоруссии по деревне гулял слон

Животное сбежало с цирка, его уже далось поймать.

Об этом стало известно 7 сентября. Обо всем в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. В материале сказано, что по белорусской деревне гулял огромный слон – он успел сломать изгородь, но больше не успел ничего натворить. Местные жители очень испугались и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что слон ушел с территории для животных, которые ожидали таможенного оформления. Малыш немного погулял и вернулся обратно.

Напоминаем, что недавно подобный инцидент случился в Китае – там шимпанзе покинуло клетку и взобралось на здание. Его пытались выманить различными способами, но он не поддавался – пришлось выстрелить дротиком с транквилизатором.

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