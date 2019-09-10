Умер защитник «Зенита» Марк Гек

Экс-защитник петербургской футбольной команды и мастер спорта СССР скончался в возрасте 86 лет.

Сегодня, 10 сентября в пресс-службе ФК выразили соболезнования близким талантливого футболиста. Ребенок блокады, Марк Константинович пришел в большой спорт лишь в 23 года, что довольно поздно. Прежде чем заняться футболом, спортсмен прошел службу в армии.

Как характеризуют Гека в пресс-служба «Зенита», бывший защитник, проявлявший свои лучшие боевые качества на поле, был крайне добрым и отзывчивым человеком в повседневной жизни. Всего Марк Константпнович провел 101 матч в составе сине-бело-голубых, играя в защите с 1956 по 1961 годы.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что 8 сентября игроки «Зенита» возложили цветы к мемориалу футболистов блокадного Ленинграда в Петроградском районе.