Умер защитник «Зенита» Марк Гек

Умер защитник &#171;Зенита&#187; Марк Гек
Футбольный клуб "Зенит" существует с 1925 года. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Экс-защитник петербургской футбольной команды и мастер спорта СССР скончался в возрасте 86 лет.

Сегодня, 10 сентября в пресс-службе ФК выразили соболезнования близким талантливого футболиста. Ребенок блокады, Марк Константинович пришел в большой спорт лишь в 23 года, что довольно поздно. Прежде чем заняться футболом, спортсмен прошел службу в армии.

Как характеризуют Гека в пресс-служба «Зенита», бывший защитник, проявлявший свои лучшие боевые качества на поле, был крайне добрым и отзывчивым человеком в повседневной жизни. Всего Марк Константпнович провел 101 матч в составе сине-бело-голубых, играя в защите с 1956 по 1961 годы.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что 8 сентября игроки «Зенита» возложили цветы к мемориалу футболистов блокадного Ленинграда в Петроградском районе.

"Зенит" марк гек новости спб футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два жителя Петербурга вылавливают из Невы монеты и отдают на благотворительность
Футболисты «золотого» состава «Зенита» спустя годы ...
Беглов рассказал о благоустроенных для отдыха парках и скверах Петербурга
Станции Кировско-Выборгской линии метро сделают доступнее для инвалидов
Долгострой «Светлана» будет сдан в конце 2019 года
В Ленобласти пропала женщина с двумя малолетними детьми
Два друга из Финляндии получили по 5 лет колонии за дебош на Торфяновке
Самолет не смог с первого раза приземлиться в Пулково