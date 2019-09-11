В Сосновом Бору продолжают борьбу с борщевиком

В Сосновом Бору продолжают борьбу с борщевиком
Борщевик - весьма популярное растение на территории Ленобласти. Фото: https://pixabay.com

В городе Сосновый Бор за прошлую неделю от борщевика обработали суммарно 170 тысяч квадратных метров.

«Спецавтотранс» совместно с сотрудниками местных управляющих компаний избавили 102 тысячи квадратных метров придорожных территорий и еще 68 тысяч внутриквартальных от ядовитого растения. На данный момент работы по уничтожению борщевика продолжаются.

Также, в ходе реализации программы «Комфортная городская среда» был восстановлен газон возле домов №23 и №25.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что этим летом от контакта с борщевиком пострадало пятеро петербуржцев, у большинства пострадавших зафиксированы ожоги легкой степени тяжести. В сравнении с прошлым годом, поступивших жалоб значительно меньше. Самыми незащищенными, как правило, оказываются открытые участки рук и ног.

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