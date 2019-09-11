В Петербурге среди пикапов предпочитают Nissan Patrol

Петербург стал вторым по спросу на пикапы после Москвы. Автомобильный рынок изучили эксперты Авито.

Средняя стоимость пикапов в Петербурге за год выросла на 14,6% и составила около 940 тыс. рублей. Самой популярной моделью среди пикапов стал японский Nissan Patrol. В среднем такая машина обходится в 850 тыс. рублей.

Самая доступная модель пикапов в Петербурге — Great Wall Deer со средней стоимостью около 200 тыс. рублей. Самая дорогая из представленных машин — Toyota Tundra. Покупка такого пикапа будет стоить почти 2 млн. рублей.

«Популярнее всего такие авто [пикапы — прим. ред.] в Москве и Петербурге. На третьем месте по спросу находится Краснодар. Наименее популярны пикапы в Барнауле, Красноярске и Иркутске», — сообщили в Авито.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продажи автомобилей Lada Granta за год выросли почти на 60%.