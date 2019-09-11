Большинству россиян нравится их работа

Большинству россиян нравится их работа
В опросе участвовали россияне от 18 лет. Фото: pixabay.com

В результате опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что почти 80% россиян удовлетворены своей работой.

Около 16% респондентов признались, что они не прочь сменить работу, другие 5%, что их совершенно все не устраивает. 40% россиян вполне все удовлетворены.

Также выяснилось, что 45% жителей работают в сидячем режиме. Физический труд у 48%, преимущественно это мужчины. Около 56% предпочитают выполнять разминку во время перерыва.

В опросе приняли участие 1600 респондентов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что россияне не любят фотографироваться. Это выяснилось в результате опроса, который проводили сотрудники ВЦИОМ. Почти каждому второму жителю России не нравится, как он получается на снимках.

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