Суд вынес приговор экс-главе юридического комитета Смольного Юлии Осиповой

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей. Фото: pixabay

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей. Фото: pixabay

Смольнинский районный суд рассмотрел дело бывшего председателя юридического комитета администрации губернатора Петербурга Юлии Осиповой и и огласил приговор.

Дело о злоупотреблении Осиповой должностными полномочиями было рассмотрено всего за час, а весь судебный процесс занял не более трех часов, поскольку Осипова попросила рассмотреть его в особом порядке, сообщает «Мойка78«.

Изначально суд обвинял чиновницу в мошенничестве в особо крупном размере с бюджетными средствами. В деле фигурировала сумма в 14 млн рублей и соучастники, которые не были установлены. В ноябре прошлого года суд отправил Осипову под домашний арест.

Позже обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями, а неустановленные соучастники исчезли из дела. В феврале чиновнице изменили меру пресечения на залог в 500 тыс. рублей.

Согласно версии следствия, обвиняемая, занимая должность в Смольном, создала преступную схему, целью которой было личное обогащение. После она привлекла сотрудников юркомитета к разработке проектов нормативных документов для нужд органов госвласти Петербурга. За выполнение работ по разработке Осипова получила 10 млн рублей.

В ходе заседания обвиняемая раскаялась, признала своб вину и принесла свои извинения потерпевшей стороне, т.е. Санкт-Петербургу. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

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