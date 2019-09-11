Житель Тихвина ударил соседа ножом в подъезде

В Тихвинском районе Ленинградской области задержан местный житель, ударивший мужчину ножом.

По словам самого пострадавшего, инцидент произошел вечером 10 сентября в городе Тихвин, в подъезде многоэтажного дома пятого микрорайона. Находясь на лестничной клетке, 45-летний мужчина ударил его ножом в ходе внезапно возникшего конфликта. Уточняется, что это произошло на почве личной неприязни.

Пострадавший госпитализирован в больницу. Медики оценили его состояние как тяжелое, сообщает региональное управление МВД.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Известно, что задержанный является рецидивистом.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти рецидивист совершил жестокое убийство и сбросил тело в канаву.