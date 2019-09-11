С поезда «Петербрг-Мурманкс» высадили пьяного дебошира

Общественный порядок в поезде «Петербург-Мурманск» нарушил один из пассажиров. 32-летний мужчина мешал как попутчикам, так и работе бригадиров.

На нарушения пожаловался проводник. Согласно информации в УТ МВД по СЗФО, дебошира сняли с поезда. Отмечается также, что пассажир находился в состоянии опьянения.

От станции Кемь он продолжил дорогу самостоятельно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за один день петербуржцев дважды эвакуировали из бизнес-центров. В одном из них сигнал оказался ложным. В другом случился пожар, который доставил значительный ущерб.