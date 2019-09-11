Причиной перекрытия участка дороги в Невском районе стал бесхозный предмет

Ограничения движения вызвало затор, в котором стояли десятки автомобилей.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобилисты начали жаловаться на пробку на проспекте Солидарности от улицы Подвойского до улицы Лопатина. Они отмечали, что инициаторами перекрытия участка дороги стали сотрудники МВД.

Наконец сотрудники правоохранительных органов объяснили, что случилось – оказывается, там нашли бесхозный предмет, который нужно было проверить на опасность. Вещь уже вывезли с места происшествия, проезд открыли. Оставленный кем-то пакет оказался простым пакетом – не более.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что понедельник начался с большой пробки в Мурино. Первый рабочий день для автомобилистов в западном Мурино начался с затора. Очевидцы выложили в сеть фотографии с места происшествия.