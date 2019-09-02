Понедельник начался с большой пробки в Мурино

Понедельник начался с большой пробки в Мурино
Жители недовольны началом рабочей недели. Фото: vk.com/spb_today

Первый рабочий день для автомобилистов в западном Мурино начался с затора. Очевидцы выложили в сеть фотографии с места происшествия.

Сегодня, 2 сентября, пробки на дорогах, вероятно, будут наблюдаться по всему городу и в некоторых районах Ленинградской области.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» пользователи выражают свое недовольство, вызванное окончанием лета. Они отметили, что теперь на дорогах будут пробки, а общественных транспортах много народу.

Ранее в GazetaSPb сообщала о ДТП на трассе «Кола». В результате аварии с фурой пострадали женщина и 8-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу, их состояние не сообщается. Причина произошедшего неизвестна.

мурино пробки рабочая неделя
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожилую туристку ограбили у Казанского под угрозой электрошокером
Авиакомпании предупредили россиян о подорожании билетов
В Приморском районе задержали подозреваемого в угоне Land Rover
Подозреваемую в ограблении пенсионерки на Руднева задержали
Массовое исполнение гимна России на «Газпром Арене» попало в ...
Беглов открыл новое общеобразовательное учреждение на Муринской дороге
Мужчину ограбили и избили в пять утра на Биржевом мосту
Уличные художники создали масштабный стрит-арт в Гатчине