В ДТП на «Коле» пострадали женщина и ребенок

В ДТП на &#171;Коле&#187; пострадали женщина и ребенок
Состояние пострадавших не сообщается. Фото: pixabay.com

На трассе «Кола» в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Авария случилась поздним вечером на 65-м километре.

Проезжую часть 1 сентября не поделили легковой автомобиль KIA и фура «Ивеко». Травмы получили пассажиры иномарки — женщина и 8-летний ребенок, который находился в специальном кресле.

Согласно информации в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, пострадавших доставили в больницу города Шлиссельбурга. Их состояние не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали о ДТП с мотоциклистом и иномаркой в одном из районов Северной столицы. Водители «встретились» на проезжей части сегодня утром, 2 сентября. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

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