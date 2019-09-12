Таможенники Петербрга изъяли полтонны санкционного кондитерского наполнителя

В результате таможенной проверки сотрудники изъяли полтонны продукта «Наполнитель кондитерских изделий крем ШОГАНА БЕЛАЯ».

Должностные лица таможни Петербурга установили, что кондитерский наполнитель является санкционным. В результате было изъято 585 килограмм продукта для дальнейшего уничтожения.

Как сообщил GazetaSPb главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Санкт-Петербургской таможни, экспертизу проводила экспертно-криминалистическая служба — филиал ЦЭКТУ города.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что таможня в Выборге остановила вывоз сигарет. Товар хотели направить в Финляндию.