В Петербурге 450 зданий не готовы к зиме

Эксперты провели проверку, в рамках которой осмотрели 1900 домов.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщили «Санкт-Петербургские ведомости». Инициатором рейда стала Государственная жилищная инспекция – специалисты наведались в 1900 домов, чтобы понять, насколько они готовы к приближающейся зиме. Их не устроило состоянии 450 зданий – там нашли ряд нарушений. Топ возглавили проблемы неправильного содержания теплоцентров, подвалов и лестничных клеток. Экспертам также не понравилось, в каком состоянии находятся чердаки и системы водоотведения.

В результате ГЖИ возбудил 80 административных дел – ответственные за нарушения выплатят 4,5 миллиона рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за отопительный сезон зафиксировано 1861 нарушение. Количество аварий на теплосетях в минувший отопительный сезон выросло на 11% по сравнению с показателями 2017-2018 годов.