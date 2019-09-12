В Петербурге появилось граффити с химиком Николаем Семеновым

Это уже второе граффити рядом с вузом. Фото: PiterTV

Это уже второе граффити рядом с вузом. Фото: PiterTV

Его можно увидеть на территории Политехнического университета. Портрет сопровождает цитата.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает PiterTV.

Работа принадлежит художнику Василию Цветкову, который на этот раз решил посвятить граффити лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Семенову. Оно было представлено 11 сентября, но фотографии появились только сейчас. Стрит-арт украсил обычную трансформаторную будку на территории Санкт-Петербургского политехнического университета.

В вузе отметили, что это – не первое граффити у учебных корпусов. Они надеются, что искусство вдохновит студентов на великие открытия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что художники восстановят граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге. Петербуржцы уже начали переживать из-за исчезновения местной достопримечательности, но зря. В «сториз» ребята уже продемонстрировали процесс работы над новым граффити – как много времени им понадобиться, непонятно.