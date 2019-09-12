В Петербурге хотят реконструировать гальванический цех «Адмиралтейских верфей»

Это сможет привлечь внимание экологов – речь пойдет об опасном производстве.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает АБН.

О реконструкции гальванического цеха «Адмиралтейских верфей» поговорят на общественных слушаниях о проекте. Он имеет все шансы вызвать возмущение в рядах экологов. Дело в том, что мероприятие должно было состоятся в начале октября, но Комитет по природопользованию Петербурга их отменил и не объяснил причину. Люди считают, что ведомство пытается от них что-то скрыть.

Власти же уверяют, что ничего подобного – слушания состоятся чуть позже.

Напоминаем, что о запрете гальванических предприятий заговорили в конце прошлого века, так как они являются источником загрязнения водных объектов. Предприятие хотят сделать безопаснее, чтобы он не вредил окружающей среде.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии.