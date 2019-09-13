В Петербурге закрыли незаконные точки общепита

Владелец кафе на Лодейнопольской улице должен был освободить помещение еще в марте 2019 года. Фото: пресс-служба ККИ

Владелец кафе на Лодейнопольской улице должен был освободить помещение еще в марте 2019 года. Фото: пресс-служба ККИ

Помещения, занимаемые незаконно, освободили сотрудники Комитета по контролю за имуществом.

ККИ совершил рейд в четверг, 12 сентября. В частности, это коснулось трех заведений на Петроградке, в Центральном и Невском районах. По адресу Лодейнопольская улица, д. 8, лит. А кафе незаконно занимало пространство на первом этаже жилого дома. Несмотря на расторгнутый договор об аренде, собственник заведения не обеспечил освобождения арендуемой площади.

На улице Крупской, 17 также помещался пункт общественного питания, чей договор об аренде перестал быть действительным, поскольку долг по арендной плате составил более полутора миллионов рублей.

На 8-й Советской улице без законных оснований занимали помещение кафе и шиномонтаж.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга 2 сентября снесли шиномонтаж на улице Фучика.