В Волхове мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Насильник проведет двенадцать лет в колонии строгого режима.

41-летний гражданин одной из среднеазиатских республик в сентябре 2018 года в вечернее время совершил нападение на возвращавшуюся домой несовершеннолетнюю девушку. Оттащив жертву в сторону, преступник избил ее, нанеся тяжкий вред здоровью и затем изнасиловал. После содеянного бросил потерпевшую, ограбив её.

Пострадавшую, с многочисленными телесными повреждениями, госпитализировали в реанимационное отделение больницы города Волхов. Об инциденте сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Вина злоумышленника доказана, мужчина проведет за решеткой 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Юнтоловском заповеднике изнасиловали женщину-предпринимателя. Насильником оказался работавший там же на стройке гражданин Узбекистана.