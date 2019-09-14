В Ленобласти закрыли нелегальную свалку

В Ленобласти закрыли нелегальную свалку
Собственнику участка придется самостоятельно возвращать все к прежнему виду. Фото: https://pixabay.com

В окрестностях деревни Суоранда в Ленинградской области пресекли работу незаконной мусорной свалки.

Скопление мусорных отходов было обнаружено инспекторами государственного экологического надзора Ленобласти во время обхода территории Всеволожского района. Под никем не санкционированную свалку нарушители использовали пустое поле, куда свозили мусор на самосвалах.

Злоумышленники, которых удалось задержать, использовали один бульдозер и пять грузовиков. Технику сразу же изъяли, и ищут владельца участка, который будет обязаны ликвидировать её последствия и очистить территорию поля. А против организаторов свалки возбуждены административные дела. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Кингисеппском районе в природном заказнике «Дубравы у деревни Велькота» появится новый экомаршрут.

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