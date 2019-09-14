Беглов намерен, чтобы Матвиенко продолжила свою работу в Совфеде от Петербурга

Сразу же после вступления в должность Беглов подпишет соответствующие документы для выдвижения Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сразу же после вступления в должность Беглов подпишет соответствующие документы для выдвижения Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как заявил выбранный жителями города губернатор Александр Беглов, после официального вступления в должность он намерен выдвинуть кандидатуру Валентины Матвиенко в сенаторы от Петербурга.

На данный момент Матвиенко председательствует в Совете Федерации и представляет правительство Санкт-Петербурга в сенате.

Как сообщает врио губернатора, «никакой интриги» в его решении нет, сенатор продолжит свою работу.

Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Северной столицы с 2003 по 2011 годы. С этого момента она входит в состав Совета Федерации и является сенатором от петербургского правительства.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Александр Беглов стал лидером на выборах губернатора Санкт-Петербурга, прошедших 8 сентября 2019 года. После обработки 98% голосов, 64,5% из них были отданы за Беглова.