В МО «Остров Декабристов» спустя 5 дней подвели итоги выборов

Сначала итоги муниципальных выборов подвели 11 сентября. Однако после в бюллетене выявили ошибку и было принято решение перепроверить результаты.
Результаты муниципальных выборов в МО «Остров Декабристов» подвели только 13 сентября, поскольку изначально в бюллетене была обнаружена типографская ошибка, об этом сообщает Piter.TV.
Представитель партии «Яблоко» вела трансляцию итогового заседания комиссии. После начала заседания вошедший в здание неизвестный попросил кандидатов покинуть его. Наблюдатели и юристы уверены, что пересчет голосов сопровождали сфальсифицированные бюллетени.
По итогам прошедших выборов в МО «Остров Декабристов» члены оппозиционных партий признают необходимость обратиться в суд.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что итоги выборов в МО «Смольнинское» оспаривают из-за «Умного голосования».