В МО «Остров Декабристов» спустя 5 дней подвели итоги выборов

По новым подсчетам, 3 мандата получили члены партии "Яблоко", 5 - "Единой России", еще по одному - "ЛДПР" и самовыдвиженец Владимир Барканов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

По новым подсчетам, 3 мандата получили члены партии "Яблоко", 5 - "Единой России", еще по одному - "ЛДПР" и самовыдвиженец Владимир Барканов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Сначала итоги муниципальных выборов подвели 11 сентября. Однако после в бюллетене выявили ошибку и было принято решение перепроверить результаты.

Результаты муниципальных выборов в МО «Остров Декабристов» подвели только 13 сентября, поскольку изначально в бюллетене была обнаружена типографская ошибка, об этом сообщает Piter.TV.

Представитель партии «Яблоко» вела трансляцию итогового заседания комиссии. После начала заседания вошедший в здание неизвестный попросил кандидатов покинуть его. Наблюдатели и юристы уверены, что пересчет голосов сопровождали сфальсифицированные бюллетени.

По итогам прошедших выборов в МО «Остров Декабристов» члены оппозиционных партий признают необходимость обратиться в суд.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что итоги выборов в МО «Смольнинское» оспаривают из-за «Умного голосования».