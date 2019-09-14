Четверо насмерть надышались гнилым картофелем под Челябинском

Четверо насмерть надышались гнилым картофелем под Челябинском
Погибшие собирались очистить овощехранилище от гнилого картофеля. Фото: pixabay.com

В Челябинской области в овощехранилище частного дома обнаружили шесть погибших. По предварительным данным, причиной смерти стали испарения от сгнившего картофеля.

Среди жертв — 16-летний подросток, сообщает Следственное управление СК РФ по Челябинской области.

Погибшие были найдены на территории поселка Магнитка Кусинского района вечером 14 сентября. В овощехранилище они, как полагает следствие, спустились для очистки помещения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 14 сентября в горах Армении погиб польский турист 1986 года рождения. На него и его подругу напал медведь. Женщину госпитализировали в медицинский центр города Аштарак в 20 километрах от Еревана.

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