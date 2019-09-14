Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Госсекреттарь США Майк Помпео заявил, что ответственности за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии несет Иран.

«Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена. Мы призываем все страны публично и безоговорочно осудить нападения Ирана», — написал Помпео в Twitter.

Америка, по словам госсекретаря, будет работать с партнерами и союзниками над тем, чтобы рынки энергоносителей хорошо снабжались. Они также будут добиваться того, чтобы Иран был привлечен к ответственности «за свою агрессию».

Напомним, в ночь на 14 сентября, на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии совершили атаку с беспилотников. В результате этого на объектах произошли пожары. Предприятие принадлежит государственной компании Saudi Aramco.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ответственность за атаку на себя взяли хуситы — приверженцы мятежного йеменского движения.