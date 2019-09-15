Самолет, летевший в Мурманск, приземлился в Пулково

В Пулково приземлился самолет, который должен был лететь до Мурманска. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Пулково приземлился самолет, который должен был лететь до Мурманска. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Причиной стал туман и неблагоприятные погодные условия в целом. Как долго пассажирам предстоит оставаться в Петербурге – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает 78.ru.

Борт направлялся в Мурманск и экстренно сел в Санкт-Петербурге. В аэропорту отметили, что такое решение приняли из-за непогоды – над регионом навис туман. Пилоты побоялись за безопасность пассажиров и сели в Пулково. Сейчас несколько десятков человек вынуждены ждать – как скоро они отправятся в Мурманск, не уточняется.

В МЧС предупредили о шторме в Северной столице – ветер разогнался до 17 м/с, идет дождь. Все это становится причиной для инцидентов и аварий.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет из Петербурга в Бишкек задерживается на 15 часов. Покинуть город пассажиры должны были 14 сентября в 11:10 по московскому времени. Однако затем время отправления перенесли.

В Бишкек самолет вылетит 15 сентября в 2:30 ночи. Задержка составляет более пятнадцати часов.