Самолет, летевший в Мурманск, приземлился в Пулково

Самолет, летевший в Мурманск, приземлился в Пулково
В Пулково приземлился самолет, который должен был лететь до Мурманска. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Причиной стал туман и неблагоприятные погодные условия в целом. Как долго пассажирам предстоит оставаться в Петербурге – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает 78.ru.

Борт направлялся в Мурманск и экстренно сел в Санкт-Петербурге. В аэропорту отметили, что такое решение приняли из-за непогоды – над регионом навис туман. Пилоты побоялись за безопасность пассажиров и сели в Пулково. Сейчас несколько десятков человек вынуждены ждать – как скоро они отправятся в Мурманск, не уточняется.

В МЧС предупредили о шторме в Северной столице – ветер разогнался до 17 м/с, идет дождь. Все это становится причиной для инцидентов и аварий.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет из Петербурга в Бишкек задерживается на 15 часов. Покинуть город пассажиры должны были 14 сентября в 11:10 по московскому времени. Однако затем время отправления перенесли.

В Бишкек самолет вылетит 15 сентября в 2:30 ночи. Задержка составляет более пятнадцати часов.

мурманск пулково самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Муринском проспекте авария спровоцировала затор на трамвайных путях
Американку лишили победы на соревнованиях по плаванию из-за откровенного ...
В Петербурге появилась третья вафельная разметка
Милонов не считает, что Собчак откровенным танцем оскорбила чувства верующих
Адвокат Сноудена прокомментировал его желание уехать из России
Самолет, летевший в Мурманск, приземлился в Пулково
В Петербурге закрывают дамбы из-за шторма
Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких