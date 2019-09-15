Экс-хоккеист КХЛ Мусатов обвиняется в мошенничестве

Игрока задержали, подозревая его в продаже криптовалюты.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает ТАСС. Хоккеист Игорь Мусатов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве на 800 тысяч долларов. По предварительным данным, он и, возможно, кто-то еще, занимался продажей критповалюты. Мусатов отрицает свою причастность к схеме. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в инциденте.

Напоминаем, что Игорь Мусатов является воспитанником московского «Спартака». До 2017 года он играл за словацкий клуб «Слован». Не раз хоккеист оказывался в центре скандалов – его обвиняли в нескольких дебошах.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсионными накоплениями. За год было зафиксировано более 500 тыс. заявлений.

Согласно делу, неизвестные переводили накопления из Пенсионного фонда РФ в частные фонды. Ущерб от содеянного мог составить не один миллиард рублей.