В Петербрге появится конкурент «Яндекс.Такси»

В Петербург из столицы прибыла партия машин сервиса «Ситимобил», который может составить конкуренцию «Яндекс.Такси» на рынке перевозок.

Автомобили привезли с наклейками «Мосмобил», однако позже их переклеили на «Ситимобил». Как сообщает «АБН», сервис начнет работу в Северной столице со следующего месяца. Также с 1 октября, в мобильно приложении «Ситимобил» на карте города появятся автомобили-такси.

«Ситимобил» — российский сервис, через который пользователи могут вызвать такси. Он основан в 2007 году.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пассажир с ножом отобрал у водителя телефон в такси. Инцидент произошел в Колпинском районе. Ущерб составил 15 тысяч рублей. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.