Народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни

Смерть наступила по естественным причинам. Пока не уточняется, когда пройдет прощание с актером.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщается на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола. В тексте говорится, что Юрий Колычев умер на 91-м году жизни. Никаких подробностей не разглашается. Дата и время прощания с народным артистом будут известны позже.

Напоминаем, что актер окончил Высшее Театральное училище им. М.С. Щепкина, после чего отправился работать в Малым театр, а затем в «Ленком». Колычев играл в различных спектаклях, а также снимался несколько раз в кино. Зритель мог видеть его в фильмах «Мелодия на два голоса», «Дом, который построил Свифт», «Из жизни Потапова» и «Очарование зла».

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