Умер создатель «Пинки и Брейна» и «Смурфиков»

Умер сценарист популярных в 90-х годах многосерийных мультфильмов Гордон Брэссак. Он скончался в возрасте 68 лет на территории США.

О трагедии рассказал в социсети Instagram сын сценариста, кинопродюсер Джеймс Каллен Брэссак . Он отметил, что Брэссак умел смешить людей. А также выразил благодарность отцу за все навыки, которым он его научил.

Брэссак трижды становился обладателем премий «Эмми» за достижения в анимации. Он также был одним из сценаристов мультфильмов «Черный плащ», «Приключения Джимми Нейтрона», «Могучий Макс», «Смурфики», «Пинки и Брейн» и «Озорные анимашки».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате ДТП скончался Игорь Хомский, режиссер и актер. О трагедии стало известно 23 августа.