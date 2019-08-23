Актер Виктор Власов скончался в возрасте 65 лет

За свою долгую карьеру он полюбился зрителю не только по ролям в театре, но и кино.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщается на сайте Театра имени Маяковского, в котором заслуженный артист работал около 40 лет. Сказано, что Виктор Власов умер 22 августа, что стало причиной – не уточняется. Коллектив театра принес соболезнования родным и близким актера. Прощание с артистом пройдет 24 августа, его кремируют в два часа дня на Хованском кладбище.

Напоминаем, Виктор Власов не только принимал участие в театральных постановках, но также снимался в кино. Зритель запомнил его по ролям в «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев» и других проектах. В московском театре актер работал с 1974 года – сразу после окончания вуза.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что умер актер Питер Фонда. Актер скончался в возрасте 79 лет. Как сообщают родственники, он умер в пятницу утром, 16 августа, его смерть была спокойной. Официальной причиной врачи прогнозировали дыхательную недостаточность из-за рака легких.