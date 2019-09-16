«Лукойл» лидирует в рейтинге крупнейших компаний

Компания лидирует уже в седьмой раз. Фото: pixabay.com

Компания лидирует уже в седьмой раз. Фото: pixabay.com

Российская нефтяная компания «Лукойл» лидирует в рейтинге крупнейших частных предприятий в России.

В перечень вошли лишь те компании, которые не контролирует государство. Эксперты журнала Forbes распределили претендентов по объему выручки. У нефтяного холдинга выручка превышает 8 трлн рублей. Там трудятся около 100 тыс. работников. Компания занимает первую строчку уже в седьмой раз.

Всего в списке 200 позиций. Вторую строчку занял «Сургутнефтегаз», следом идет X5 Retail Group.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ФАС будет приглядывать за ценами компаний, который заняли доминирующее положение на рынке автомобильного топлива Северной столицы. Речь идет о АЗС “Лукойл” и “Роснефть”.