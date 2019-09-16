Фасад театра «Буфф» в Петербурге заклеили фотобумагой

В Северной столице фасад здания театра «Буфф» на Заневском проспекте «отреставрировали» фотобумагой с принтом гранитной плиты, чтобы скрыть отвалившуюся часть стены.

Недавно на здании театра «Буфф» появилась «новая» гранитная плитка в виде фотобумаги с каменным принтом в цвет фасада. Таким образом работники соседнего здания решили скрыть «недостатки» отвалившейся плитки до капитального ремонта, который проведут в театре только в следующем году.

Согласно данным «Фонтанки.ру», распечатанная на принтере гранитная плитка была приклеена сотрудниками культурно-досугового центра «Красногвардейский». Позже в театре заявили, что фотобумагу уже сняли.

Ранее GazetaSPb сообщала, что фасады Петропавловской крепости очистили впервые в истории. За эти услуги город заплатил 18,8 миллионов и 400 тысяч рублей соответственно.