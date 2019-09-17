На продажу спиртного могут наложить новые ограничения

На продажу спиртного могут наложить новые ограничения
Принятие законопроекта грозит закрытием множеству заведений по всей стране. Фото: https://pixabay.com

По новому законопроекту, который «концептуально» поддержан в правительстве, алкоголь будет запрещен к продаже в заведениях площадью меньше 20 кв. м.

Депутаты готовят законопроект, запрещающий продажу спиртного в барах, где залы обслуживания меньше 20 квадратных метров. В первую очередь, нововведение коснется заведений, расположенных в жилых застройках, чаще всего это — пивные. Всего в зоне риска окажутся около десяти тысяч точек по всей России.

Как сообщает «Коммерсантъ», данный законопроект преследует цель поддержания общественного порядка. По словам депутатов «Единой России», которыми он и подготовлен, расположенные на территории застроек или в многоквартирных домах бары и пивные зачастую способствуют нарушению тишины в вечернее время.

Рассмотрение законопроекта пройдет в среду, 18 сентября.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что у россиян появилась возможность узаконить участки, используемые более 15 лет.

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