Москвич выиграл в лотерею 286 млн рублей

Мужчина купил лотерейный билет стоимостью 200 рублей и стал победителем лотереи «Гослото «4 из 20». Его выигрыш составил более 286 миллионов рублей.

Счастливый обладатель многомиллионного приза угадал все числа выигрышной комбинации. О победе москвича рассказали на сайте компании «Столото», где жителя столицы поздравили с неожиданной удачей и пригласили на оформление выигрыша.

Как сообщает телеканал «Мир», 286 млн рублей — седьмая по величине сумма выигрыша в лотерею. Больше всех повезло жительнице Воронежской области, чей приз составил 506 млн рублей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о лотерейных миллионерах, живущих в Северной столице. По статистике, чаще всего обладателями счастливых билетов становятся именно жители Петербурга. За последние два года петербуржцам и ленинградцам крупно везло более 200 раз.