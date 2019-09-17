На полках петербургских супермаркетов лежат полуфабрикаты с листерией

На полках петербургских супермаркетов лежат полуфабрикаты с листерией
Наличие бактерий свидетельствуют о нарушении производителем санитарных норм. Фото: https://pixabay.com

Половина из поставляемых в петербургские супермаркеты куриных полуфабрикатов не отвечают требованиям безопасности и санитарным нормам.

Самые опасные марки полуфабрикатов — «Курятина» , «Мираторг» , «Куриная ферма» , АО «Приосколье» и «Аппетитно круглый год. В их продукции процент содержащихся микроорганизмов более чем в 2 раза превышает установленную Техническим регламентом норму.

Кроме того, в полуфабрикатах марки «Приосколье» обнаружена листерия, бактерия, вызывающая опасное инфекционное заболевание, которое способно поразить центральную нервную систему и привести к необратимым изменениям. В отношении этой компании намереваются провести проверку.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что ученые рассказали о количестве бактерий, содержащихся в одном яблоке. В каждом фрукте содержится около 100 млн бактерий.

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