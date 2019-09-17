В Приморском районе трехлетнего ребенка госпитализировали с корью

В Приморском районе трехлетнего ребенка госпитализировали с корью
Мать ребенка сообщила о заболевании "ВКонтакте". Фото: pixabay.com

В Петербурге жителей одного из домов на Коломяжском проспекте проверяют на корь. Одна из жительниц сообщила, что диагноз подтвердили у трехлетнего ребенка.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» женщина также обратилась к другим жильцам подъезда. Петербурженка попросила родителей других детей сделать прививки от кори.

Заразился ли кто-то еще инфекционным заболеванием – неизвестно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Северной столице растет заболеваемость корью. С начала настоящего года в городе зафиксировано 79 случаев заболевания. Заболеваемость выросла в восемь раз.

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