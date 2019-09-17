«Зенит» готов дать шанс Кокорину вернуться в футбол

&#171;Зенит&#187; готов дать шанс Кокорину вернуться в футбол
В руководстве надеются, что нападающий сможет быстро набрать форму. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов обратно принять нападающего Александра Кокорина.

Руководство клуба сообщило, что «сине-бело-голубые» готовы дать шанс футболисту вернуться, а также предоставить возможность проявить себя на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли восстановиться у самого футболиста – покажет время.

Как сообщает 78.ru, в руководстве подчеркнули, что они надеется, что нападающий сможет быстро набрать форму.

Детали контракта раскроют позже. Известно также, что Александр Кокорин вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о первых ощущениях нового игрока «Зенита». Щетин поделился первыми днями в команде.

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