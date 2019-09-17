Прокуратура Петербурга восстановила права инвалида

Прокуратура Петербурга восстановила права инвалида
Мужчина является инвалидом второй группы. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга прокуратура провела проверку после обращения инвалида. Гражданин заявил о нарушении жилищных прав.

Инвалид второй группы снимает комнату в коммуналке по договору соцнайма. Выяснилось, что его мать препятствует в пользовании квартиры.

Как сообщили в прокуратуре города, прокурор направил в суд иск в защиту инвалида о нечинении препятствий в пользовании жилым помещением.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. Государственный орган намерен восстановить жилищные права гражданина.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что прокуратура оштрафовала жителя Северной столицы за незаконное предоставление займов.

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