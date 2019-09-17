В Петербурге разыскивается велосипедист, сбивший насмерть пенсионера

Велосипедист может не знать о последствиях случившегося. Фото: pixabay.com/

Велосипедист может не знать о последствиях случившегося. Фото: pixabay.com/

В Петербурге разыскивают велосипедиста, который сбил в центре города 74-летнего пенсионер и скрылся. Погибший мужчина переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Трагический инцидент случился утром 1 сентября на Загородном проспекте. Молодого человека зафиксировали камеры видеонаблюдения, на них видно, как велосипедист, уставившись в мобильный телефон, сбивает пенсионера.

Прохожие вызвали скорую помощь, мужчину экстренно госпитализировали в больницу. После он впал в кому. Врачи боролись за жизнь петербуржца две недели, однако спасти его так и не удалось.

Как сообщили «Невские Новости», в настоящий момент сотрудники правопорядка приняли меры к розыску велосипедиста. Горожан просят передать в полицию любую имеющуюся информацию по этому ДТП.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Выборгском шоссе велосипедист угодил под колеса легковушки.