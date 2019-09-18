У «Терминатора» останется настоящий возраст

Премьера первой части фильма, "Терминатор", состоялась 35 лет назад, 26 октября 1984 года. Фото: https://pixabay.com

Премьера первой части фильма, "Терминатор", состоялась 35 лет назад, 26 октября 1984 года. Фото: https://pixabay.com

Внешность 73-летнего Арнольда Шварнеггера устраивает режиссера новой части культового боевика, и он не собирается прибегать к омоложению героя.

Тим Миллер, снимающий фильм «Терминатор: Темные судьбы», считает что использовать спецэффекты, омолаживающие актера, ни к чему. По его словам, Шварцнеггер отлично выглядит и возраст только добавляет его персонажу глубины и «царственности», сообщает портал Screen Rant.

Никаких подробностей о сюжете новой части «Терминатора» пока нет, кроме информации о том, что Сара Коннор в исполнении Линды Гамильтон также вернется к съемкам.

Также известно, что фильм будет продолжением непосредственно второй части, «Судного дня», минуя другие части франшизы, выходившие после него.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что фильм молодого режиссера Кантемира Балагова «Дылда» появится в американском прокате.