В американский прокат выйдет фильм «Дылда» Кантемира Балагова

Прокат картины в США начнется после показа на кинофестивалях в Нью-Йорке, Торонто и Сан-Себастьяне.

Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выйдет в широкий прокат в Штатах в начале следующего года — 20 января, после показа на нескольких кинофестивалях. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, весной следующего года картина выйдет на VOD и Blu-Ray.

В основу фильма «Дылда» легла книга «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. В фильме рассказывается о жизни двух женщин-фронтовичек, которые после войны вернулись в Ленинград и пытаются начать жизнь с нуля.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в России. Актер напомнил, что иногда прокатчики договариваются о переносе премьер иностранных фильмов из-за большого количества релизов и в этом нет ничего страшного. Ему кажется, что стоило бы чаще по телевизору показывать отечественное кино, а также телеверсии спектаклей – жаль, что это не практикуется.