Бару Nebar грозит штраф за пошлую рекламу с пряничным человечком

Бару Nebar грозит штраф за пошлую рекламу с пряничным человечком
Пряничный человечек в витрине бар был одет в откровенный наряд. Фото: pixabay.com

Петербургское УФАС вынесло решение по рекламе в витрине ресторана Nebar на Литейном проспекте. Заведение выставило фигуру пряничного человечка в наряде с намеком на БДСМ.

Рядом с изображением значилась фраза откровенного содержания. Строчка была взята из хита трэп-исполнителя Big Baby Tape.

Непристойный пряничный человечек возмутил жителей города этой зимой. С жалобой они обратились в антимонопольное ведомство и средства массовой информации.

Юридическое лицо бара ООО «Тесто» пыталось убедить комиссию УФАС, что изображение не является рекламой.

Для разъяснения ситуации петербургское УФАС обратилось в центральное ведомство. В ФАС России подтвердили, что изображение в витрине — рекламная конструкция, а значит должна соответствовать закону «О Рекламе».

Комиссия УФАС признала нарушение и передала материалы проверки для возбуждения дела об административном правонарушении. Штраф по указанной статье составляет от 100 до 500 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УФАС заинтересовала реклама с намеком на кастрацию неверных мужей.

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