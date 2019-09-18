На Петроградке семь коммерческих маршрутов заменят социальными

Замена коммерческого транспорта с целью ликвидации повторяющихся маршрутов входит в транспортную реформу, ожидающую Петербург.

С июля 2020 года в Петроградском районе города планируют отменить семь коммерческих маршрутов, дублирующих движение социального транспорта. Оставят лишь четыре «уникальных», которые сделают общественными. Об этом сообщили на встрече с жителями района.

Всего в ходе транспортной реформы планируется ликвидировать около трехсот маршрутов коммерческого транспорта. В рамках подготовки к её проведению с жителями районов проводятся встречи, на которых обсуждается грядущая система обновления общественного транспорта в Петербурге. Встречи проходят по графику.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о встрече с жителями Центрального района города, предметом обсуждения которой также являлась транспортная реформа.