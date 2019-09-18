Прокуратура обнаружила нарушения в Гатчинской епархии после случая с крещением

Священника не отстранили от службы, а наложили временную меру. Фото: vk.com/missvikiss

Священника не отстранили от службы, а наложили временную меру. Фото: vk.com/missvikiss

В ходе проверки епархии, где произошло скандальное крещение младенца, прокуратурой были выявлены нарушения.

Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. Инцидент произошел в августе этого года, когда священнослужитель Мариенбургской церкви грубо обращался с младенцем во время крещения. После поступившего заявления, а также многочисленных реакций СМИ и общественных деятелей прокуратура Ленобласти осуществила проверку епархии.

Прокуратура установила, что действия священника нарушали международные и конституционные права, а также права несовершеннолетних.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что священника Фотия, нарушившего закон не только государства, но и церкви, отстранили от проведения богослужения и таинств. Отмечается, что в адрес священнослужителя и раньше поступали жалобы.